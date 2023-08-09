Власти Беларуси постеснялись раскрыть данные о числе «раскаявшихся» белорусов

Генпрокуратура Беларуси отказалась раскрыть актуальные данные о результатах работы комиссии по возвращению уехавших белорусов.

«Запрашиваемая вами информация относится к категории, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах ограничено. Учитывая вышеизложенное, направить в ваш адрес запрашиваемые сведения не представляется возможным», — говорится в ответе главы управления Генпрокуратуры Беларуси по работе со СМИ Анжелики Курчак на запрос РБК.

Запрашивалась такая информация как число обращений в комиссию после ее появления, число вернувшихся в рамках такого механизма, количество прекращенных уголовных дел.

В ответе Генпрокуратуры также сказано, что «общедоступная информация о деятельности комиссии регулярно публикуется на официальных интернет-ресурсах» ведомства.