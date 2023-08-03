Последнее обновление: 03.08.2023 08:33

Завкафедрой вуза в Могилеве задержана за разжигание социальной вражды

Силовики задержали заведующую кафедрой одного из вузов в Могилеве за разжигание социальной вражды, сообщил Следственный комитет РБ.

«…обвиняемая на своей странице в социальной сети размещала публикации, направленные на разжигание национальной и иной социальной вражды. Фигурантка оскорбительно высказывалась о белорусах, русских, военнослужащих. Она также призывала к действиям по причинению вреда указанным группам лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «обвиняемая почти 20 лет проработала в одном из могилевских вузов заведующей кафедрой» и «имеет ученую степень».

Задержанной предъявлено обвинение по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и иной социальной вражды и розни по признаку национальной и иной социальной принадлежности) УК РБ.

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