Белорусский авторынок притормозил в июле

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в июле 2023 года составили 1627 автомобилей снизились на 20,7% или 424 авто по сравнению с июнем текущего года.

Всего с января по июль 2023 года в стране были реализованы 9673 новых легковых автомобиля, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

«По сравнению же с июлем прошлого года количество реализованных автомобилей увеличилось более, чем вдвое», - говорится в сообщении.

«Значительную часть рынка, как и прежде, занимает бренд Geely, несмотря на то, что его доля снизилась до 71,0% по итогам продаж июля и до 75,6% по итогам семи месяцев текущего года. При этом бренд, как и прежде, сохраняет лидирующие позиции (в июле было реализовано 1155 автомобилей). На втором месте LADA (218 реализованных авто), третье место занимает Audi (65 авто)», - уточняется в сообщении.

В БАА отметили, что появление трех новых автобрендов (Exeed, Voyah и FAW) в первом полугодии не оказали существенного влияния на всплеск активности покупателей.