Последнее обновление: 03.05.2023 19:10

В Беларуси будут два вида прав категории «B»

Поправки в закон "О дорожном движении" предусматривают два вида прав на управление легковым автомобилем, следует из опубликованного законопроекта на сайте нацправового портала.

Согласно поправкам, в случае сдачи экзамена на категорию "В" на автомобиле с автоматической коробкой передач будут выдаваться права с пометкой "только на автоматической трансмиссии", что, по сути, запрещает владельцу таких прав управление автомобиля с механической передач.

При условии сдачи экзамена на авто с механической коробкой передач будут выдаваться права, которые позволят управлять легковым автомобилем как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

Поправки в закон также лишат Минсельхозпрод полномочий на выдачу прав трактористам и водителям самоходных машин.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование