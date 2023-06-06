Продажи новых авто в мае 2023 года незначительно снизились по сравнению с апрелем

В мае 2023 года продажи новых легковых автомобилей в Беларуси составили 1649 штук и снизились на 12 авто или 0,007% по сравнению с апрелем, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

В годовом выражении, к маю 2022 года, продажи в мае 2023 года выросли на 1020 авто или в 2,62 раза. Подобный рост, как и в апреле т.г., остается возможным только благодаря низкой базе: в мае 2022 года продажи новых легковых авто сократились на 83% по сравнению с маем 2021 года.

За 5 месяцев 2023 года продажи новых авто составили 6213 штук и сократились на 4393 штуки или 41,42% к январю-маю 2022 года.

«Из наметившихся тенденций можно отдельно выделить взрывной рост доли китайских производителей, продажи которых составили около 80% рынка новых автомобилей. Львиная доля продаж пришлась на бренд Geely, сборка которого осуществляется в Беларуси. В ближайшие месяцы ожидается приход новых китайских брендов… Уже в мае общее количество легковых моделей, представленных на рынке, выросло до 45, против 35 в начале года», - говорится в сообщении БАА.