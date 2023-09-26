Беларусь и Россия могут в 2024 году договориться об обмене водительских прав без обучения

Беларусь и Россия в начале 2024 года могут принять законодательные акты об обмене национальных водительских удостоверений.

"Рассмотрели вопросы, связанные с возможностью замены водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, как для граждан Российской Федерации на территории Республики Беларусь, так и для граждан Республики Беларусь на территории Российской Федерации без профессионального обучения и сдачи соответствующего экзамена в соответствующем государстве. То есть на основании ранее выданных национальных документов. Эта работа ведется, и, по информации предоставленной комиссией, точно в первом полугодии 2024 года, возможно и ранее, все эти нормативно-правовые документы будут приняты и Республикой Беларусь, и Российской Федерацией", - сообщил зампред комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания СГ Сергей Сивец, которого цитирует БелТА.

По его словам, на заседании комиссии также обсуждалось сокращение в Беларуси срока автогражданской ответственности до пяти дней по аналогии с РФ.

"Эта работа ведется. В самое ближайшее время мы подойдем к универсальному сроку страховки как для граждан Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сообщил он.