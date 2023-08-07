Военные Украины и Польши обсудили угрозы от ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Представители высшего военного руководства Украины и Польши провели встречу, в ходе которой одной из ключевых тем были возможные угрозы из-за размещения в Беларуси ЧВК "Вагнер".

Как сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ, обсуждались перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе, а также пути оказания помощи Украине в отпоре вооруженной агрессии России.

Среди прочего, речь шла о вызовах и угрозах в связи с перемещением в Беларусь части боевиков ЧВК "Вагнер".

В выходные ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а до этого главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.