Разведка Британии: "Вагнеровцы" перебрались в Беларусь без тяжелой техники

В британском Минобороны считают, что боевики ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны.

В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье подчеркивается, что в лагере "вагнеровцев" в селе Цель под Осиповичами было обнаружено примерно 300 палаток и 200 транспортных средств. Они отметили, что палатки и места хранения транспортных средств идентифицированы на спутниковых снимках, сделанных 19 июля 2023 года.

Согласно обзору, с середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, расположились в военном лагере в Целе. Между тем, большинство замеченных транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой военной техникой, которую "Вагнер" использовал в Украине; существует реальная возможность, что эту технику вынуждены были вернуть российским военным", – говорится в сообщении.

Способность "Вагнера" удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут ключевыми факторами его будущей боеспособности, констатировали британские аналитики.