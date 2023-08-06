Последнее обновление: 06.08.2023 08:50

Участники саммита в Джидде договорились об уважении территориальной целостности Украины

На саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – поясняют они.

5 августа в Саудовской Аравии началась встреча по будущему саммиту "формулы мира", которую предложил официальный Киев.

Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование