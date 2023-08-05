Морской дрон повредил танкер на подходе к Керченскому проливу

Танкер "Сиг" получил пробоину вечером в пятницу на южном подходе к Керченскому проливу, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщает пресс-служба Росморречфлота в субботу.

"Оперативным дежурным Росморречфлота в 00:28 мск 05.08.2023 (...) получено донесение о том, что танкером "Сиг" в 23:20 мск 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Отмечается, что экипаж судна насчитывает 11 человек, в результате атаки никто не пострадал. Танкер остался на плаву.