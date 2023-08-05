В Саудовской Аравии началась встреча по предстоящему саммиту "формулы мира"

В Саудовской Аравии началась встреча относительно будущего саммита "формулы мира", которую предложил официальный Киев, сообщает Al Jazeera.

Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.

Россию, как известно, к участию не приглашали, но ее проинформируют об итогах.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква пояснил, что на встрече, которая продлится два дня, страны распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы мира".

Он добавил, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости украинской "формулы мира", и отметил, что альтернатив ей предлагают все меньше.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что саммит по "формуле мира" удастся организовать на осень 2023 года.