Румыния расследует возможное нарушение своей границы российскими дронами

Минобороны Румынии 3 августа направило группу специалистов военно-воздушных сил для расследования сообщений о нарушении воздушного пространства страны российскими дронами.

Нарушение румынской границы случилось 2 августа по время атаки российским дронами портовой инфраструктуры Измаила в Одесской области.

"Министерство национальной обороны приняло меры в ответ на информацию, распространенную в четверг, 3 августа, в публичном пространстве властями коммуны Чаталкиой в Тулче, о возможном случайном падении на румынской территории частей беспилотника, причастного к атакам, совершенным 2 августа РФ против инфраструктуры украинского порта Измаил», - говорится в сообщении Минобороны Румынии, передает Antena 3.

Местные жители указанной коммуны заявили о дроны над своими домами и падении одного из них в лесу, но обломков дрона так и не нашли.