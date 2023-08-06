ISW расценивает удары по Чонгарскому и Геническому мостам как часть контрнаступления Украины

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке анализируют украинские удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые связывают аннексированный Крым с материковой частью Украины.

Как пишут аналитики, удары были нанесены по двум ключевым автомобильным мостам, расположенным вдоль важнейших российских наземных линий связи, в результате чего российские войска были вынуждены перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска выпустили 12 ракет по Геническому мосту, и российские средства ПВО якобы перехватили девять из них. Назначенный Россией «главой Крыма» Сергей Аксенов заявил, что по Чонгарскому мосту украинские войска выпустили две ракеты.

Российские источники утверждают, что украинские войска использовали поставленные Британией и Францией крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя ISW пока не удалось получить подтверждения перехвата этих ракет российскими средствами ПВО.

В целом, как пишут эксперты, украинские удары по мостам на критически важных для россиян направлениях являются частью более широкой украинской кампании, направленной на создание условий для будущих контрнаступательных операций.