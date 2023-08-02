Последнее обновление: 02.08.2023 13:07

До 50 тыс. украинцев потеряли конечности после вторжения РФ

От 20 до 50 тысяч украинцев с начала вторжения РФ потеряли одну или несколько конечностей, пишет The Wall Street Journal

Издание со ссылкой на украинскую благотворительную организацию Houp Foundation и немецкого производителя протезов Ottobock сообщает, что такие цифры основаны на данных, полученных от медучреждений и правительства.

Так, в Houp Foundation отметили, что тяжелые ранения получили 200 тысяч украинцев и в 10% случаев потребовалась ампутация конечностей. В начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные при артиллерийских и ракетных обстрелах. Сейчас же многие получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта.

Издание подчеркивает, что цифра может быть больше, так как процесс протезирования занимает много времени.

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