Украина учла ошибки Будапештского меморандума

Украина ведет переговоры с США о предоставлении реальных гарантий безопасности, которые будут принципиально отличаться от тех зыбких обещаний, которые Украина имела от Запада перед российским вторжением.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

Он отметил, что сегодня субъектность Украины выше и есть более четкое понимание стоящих перед государством задач и вызовов, нежели это было во времена подписания печально известного Будапештского меморандума.

"Тогда Украине казалось, что достаточно просто широко открыть глаза и верить всему, что говорят нам наши партнеры. Т.е. не фиксировать это скрупулезно, юридически выверенно. Мы искренне верили, что отношения между государствами действительно строятся на основе взаимного уважения и подписанных договоров, даже если в этих договорах невнятно прописана ответственность и последовательность шагов", – пояснил советник главы ОП.

По словам Подоляка, сейчас глава ОП Андрей Ермак в переговорах с партнерами "скрупулезно выписывает юридические каркасы" новых договоров о гарантиях безопасности, чтобы не повторить старые ошибки. В частности, в договорах будет прописана четкая последовательность действий партнеров Украины в ответ на конкретные угрозы украинской безопасности и сроки выполнения этих действий.

Советник главы ОП отметил, что пока речь идет не о коллективном договоре, как было в случае с Будапештским меморандумом, а о двусторонних договоренностях. В данном случае между Украиной и США. Однако такие же двусторонние договоренности могут быть заключены и с другими дружественными Украине странами.

"В двусторонних договоренностях главное – зафиксировать, какой тип помощи та или иная страна готова оказать. Потому что не все обладают достаточными объемами оружия, но некоторые страны готовы выставить либо посредников с точки зрения приобретения [оружия], либо выделить тот или иной объем денег для закупки, например, расходных материалов, тех же снарядов", – пояснил Подоляк.