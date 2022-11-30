Последнее обновление: 30.11.2022 17:57

МИД Украины подтвердил взрыв "почты" в посольстве в Мадриде

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что украинское посольство в Испании получило конверт со взрывчаткой.

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. При осмотре конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Пресс-секретарь добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

"На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехническая служба", - добавил Николенко.

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