Зеленский: Мир оказался не готов к украинской смелости

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что мир оказался не готов к смелости украинцев.

«Мир оказался не готовым к украинской смелости. К смелости всех наших людей, которые не уступают России и продолжают защищать наше государство. Вспомните, как все начиналось 24 февраля, когда многие в мире даже не верили, что Украина сможет выстоять против полномасштабной войны. Это ведь было? Было. А почему это было? Не потому, что все эти сомневающиеся люди все равно ошибались, когда оценивали потенциал нашего государства. А потому, что многие из них и оценивать не начинали. Многим из них просто не хотелось принимать во внимание Украину. Не было такой привычки — принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка принимать во внимание Россию. Причем и тогда, когда для этого нет объективных оснований”, — сказал Зеленский.

“Для них это удобно, действительно обычно и часто очень выгодно”, - добавил он. - “Называть тех или других политиков России «героями Достоевского», будто это что-то им прощает. Рассказывать о якобы исторической сфере влияния России. И о якобы балансе в отношениях в Европе, который без России якобы невозможен”…