США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине

США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же самом, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала об истощении запасов боеприпасов у Украины и активизировала усилия, чтобы доставить снаряды Киеву.

Увеличение поставок планируется за счет международных союзников в краткосрочной перспективе и наращивания производства в США в течение следующих двух лет.

Согласно данным армии США, Вашингтон имеет целью производить до 90 тысяч боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году, по сравнению с 24 тысячами сейчас и 14 тысячами в месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

Также, США переоснащают завод в Канаде и устанавливают новую сборочную линию в штате Техас. Армейские чиновники заявили, что они также могут создать новые мощности для загрузки, сборки и упаковки 155-мм боеприпасов в штатах Арканзас, Айова и Канзас.