США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

США официально одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, направив правительствам этих двух стран соответствующее письмо.

Передача может произойти после того, как украинские пилоты пройдут обучение полетам на F-16, сообщает Reuters.

«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передачи самолетов F-16 Украине, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами, — сказано в документе. — Остается критически важным, чтобы Украина могла защититься от продолжающейся российской агрессии и нарушения своего суверенитета».

Письмо Блинкена было отправлено после того, как правительства Дании и Нидерландов попросили США подтвердить свое согласие на передачу самолетов.

По словам Блинкена, одобрение запросов позволит Украине «в полной мере воспользоваться новыми возможностями, как только первая партия пилотов завершит обучение».