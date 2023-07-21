Пентагон раскрыл факты хищения западного оружия в Украине

В Пентагоне заявили о случаях хищения западного оружия в Украине в прошлом году, которое впоследствии удалось вернуть.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.

Отчет под названием "Ответственность Министерства обороны за оборудование, предоставленное Украине" от 6 октября 2022 года, рассказывает о раскрытии украинскими спецслужбами случаев хищения оружия и оборудования. Документ относится к периоду февраля-сентября 2022 года.

В отчете указано, что после вторжения России в Украину в прошлом году способность Пентагона отслеживать и контролировать все поступающее в Украину американское оборудование была проблематичной из-за ограниченного присутствия США в стране.

В конце октября США начали проводить выездные инспекции украинских складов оружия, чтобы лучше отслеживать, куда идет военная помощь.

Минобороны США также предоставило украинцам системы отслеживания, включая сканеры и программное обеспечение. Но в докладе подчеркнуто, как трудно было США в первые дни войны отследить оружие и оборудование на миллиарды долларов.

Согласно отчету, преступным организациям удалось похитить часть оружия и оборудования, предоставленных США и их союзниками.

В конце июня 2022 года организованная преступная группировка под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону по поддельным документам и похитила оружие, в том числе гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов, говорится в отчете. Согласно сообщению, разведка Украины разоблачила этот случай.

В том же месяце украинские спецслужбы также раскрыли заговор торговцев оружием, работавшим над продажей оружия и боеприпасов, которые они похитили на передовой на юге Украины, а также отдельный сговор украинских преступников, выдававших себя за работников гуманитарных организаций и похитивших бронежилеты на 17 тысяч долларов США.

В августе 2022 года украинские спецслужбы разоблачили группу бойцов добровольческого батальона, похитивших 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранили их на складе, "вероятно, для продажи на черном рынке".

В отчете не уточнено, были ли оружие и оборудование американскими, но случаи изложены в сильно отредактированном разделе, который касается отслеживания оружия, предоставленного США.

Генеральный инспектор Пентагона отметил, что большую технику, такую как ракеты и вертолеты, легче отслеживать с помощью разведывательных механизмов. Однако мелкие образцы оружия, такие как приборы ночного видения, труднее было контролировать.

В этом году США заявили, что не обнаружили никаких доказательств того, чтобы оружие, которое они предоставили Киеву, попало за пределы Украины.