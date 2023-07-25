США предоставят Украине нанодроны Black Hornet

В новом пакете помощи для Украины стоимостью около 400 миллионов долларов США передадут партию крошечных дронов Black Hornet для ведения разведки, сообщает AP со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Агентство отмечает, что Black Hornet – это нанодроны, которые используются преимущественно для сбора разведывательной информации. Украина уже получала их от других западных союзников.

Кроме того, в пакет также войдут боеприпасы различного типа, в частности ракеты к системам HIMARS, ракеты к комплексам ПВО NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы.

Также США передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger. Пакет будет содержать 32 бронемашины Stryker, оборудование для разминирования, ракеты Hydra-70, минометы и миллионы патронов для стрелкового оружия.