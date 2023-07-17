США разрешили европейским странам тренировать украинских пилотов на истребителях F-16

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США позволят европейским странам тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы. Соединенные Штаты не будут задерживать процесс подготовки F-16", - отметил Салливан.

По его словам, это решение может стать потенциальным благом для усилий Украины в противостоянии воздушному превосходству России.

В мае Байден проинформировал лидеров G7, что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, хотя на тот момент было непонятно, когда начнется эта подготовка.

Также Салливан отметил, что европейские союзники заявили, что им нужно несколько недель на подготовку учебно-тренировочных возможностей, и что США будут укладываться в любой установленный ими график.