ВС Беларуси ликвидировал партию "Зеленые"

Верховный суд Беларуси по иску Минюста ликвидировал Белорусскую партию "Зеленые" (БПЗ), говорится в сообщении партии.

"Суд не посчитал достаточными доводы представителей БПЗ и, ввиду несоответствия БПЗ новому закону о политических партиях, принял решение ликвидировать БПЗ", - отмечается в публикации.

Заседание суда состоялось 27 июля. Представители "зеленых" на суде указывали "на противоречие изменений в законе о политических партиях конституции, на противоречие требований министерства юстиции закону "О защите персональных данных", а также на несоблюдение минюстом процедуры по перерегистрации партии".

Также к делу было приобщено предупреждение БПЗ, вынесенное в октябре 2020 года ввиду участия БПЗ в круглом столе, который принял резолюцию "против насилия", - уточняется в сообщении партии.