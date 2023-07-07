Власти Беларуси ликвидируют партию «Зеленых»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской партии «Зеленые», сообщил» председатель партии Дмитрий Кучук.

Верховный суд уже возбудил гражданское дел по данному иску, пригласив лидера партии в суд 17 июля для подготовки дела к судебном разбирательству.

В исковом заявлении говорится, что Министерство юстиции не получило документ, установленные законом для перерегистрации. Кроме того, партия не приняла решение о самоликвидации. Минюст в начале июня направил партии письмо с предложением о самоликвидации. По состоянию на 30 июня информации о таком решении «Зеленых» не поступало, поэтому министерство обращается в суд с иском о ликвидации.