Последнее обновление: 28.07.2023 17:46

Польша намерена в два раза увеличить свою армию

Польша планирует в два раза увеличить размер свой армии. Об этом заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, который посетил польско-белорусскую границу.

По его словам, правительство восстанавливает воинские части и создает новые.

"Наша армия, которая раньше состояла всего из трех дивизий, будет иметь шесть дивизий и со временем, вероятно, появится запасная дивизия", – сказал он.

Вице-премьер Польши отметил, что в то же время правительство укрепляет границу, возводя заграждение на границе с Беларусью и создавая различные виды электронных преград для защиты границы.

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