Последнее обновление: 08.07.2022 15:55

Сейм Польши облегчил привлечение средств к финансированию армии

Сейм Польши принял поправки в закон о защите Отечества, которые облегчат привлечение средств в Фонд обеспечения вооруженных сил страны.

Изменения призваны быстрее накапливать средства на модернизацию армии. Речь идет не только о выпуске облигаций, но и о привлечении безвозвратных ссуд и кредитов, сообщает "Польское радио".

Поправки также предусматривают возможность Польши участвовать в военных программах, реализуемых через НАТО. Это позволит получить доступ к большему рынку модернизации.

Закон о защите Отечества был введен в действие 23 апреля. Министерство национальной обороны много месяцев работало над его положениями, но начало войны в Украине ускорило работу.

Акт предусматривает увеличение численности польской армии до 300 тысяч солдат и 50 тысяч добровольцев из состава войск территориальной обороны.

Также вводится новый вид службы – добровольная срочная служба сроком на один год. В минувшие выходные первые несколько сотен добровольцев приняли военную присягу.

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