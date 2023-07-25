Последнее обновление: 25.07.2023 17:57

В России запретят регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почтой

Госдума приняла во втором чтении поправку о запрете регистрироваться на российских сайтах с иностранной электронной почтой, следует из думской электронной базы данных.

Поправку внес на рассмотрение депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

В частности, владельцев сайтов, информационных систем, «программ для электронных вычислительных машин» хотят обязать ограничить набор инструментов для авторизации пользователей.

Из таких инструментов собираются оставить регистрацию: по номеру телефона российского оператора; через портал «Госуслуги»; через Единую биометрическую систему; «с использованием иной информационной системы», которой владеет россиянин или зарегистрированное в России юридическое лицо.

Таким образом, использование иностранной электронной почты инициативой запрещается. Ранее поправки одобрил комитет нижней палаты по информационной политике.

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