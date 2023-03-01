В РФ запретили чиновникам и госкомпаниям общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

Российский Роскомнадзор запретил чиновникам и сотрудникам госкомпаний общаться с клиентами в иностранных мессенджерах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий запрет появился в день вступления в силу частей закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации.

"Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров", - заявил Роскомнадзор.

Так, использование этих мессенджеров запрещено для тех компаний, которые выполняют государственное задание или оказывают госуслуги.

Под ограничения, в частности, попали: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, запрещающий передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при оказании госуслуг или выполнении государственного задания.