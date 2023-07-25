Британская разведка объяснила, почему Россия систематически атакует Одессу и порты на юге

Россия с 18 июля нарастила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 25 июля, опубликованном в Twitter.

Как отметили в разведке, во время этих атак Россия применила большое количество тяжелых ракет Х-22, которые изначально предназначалась для уничтожения авианосцев.

В ведомстве напомнили, что в результате российских атак были повреждены несколько зернохранилищ в порту Черноморск, а также исторический центр Одессы. 24 июля Россия атаковала дронами доки на реке Дунай примерно в 200 метрах от румынской границы.

В обзоре говорится, что в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в южных портах.

"Поскольку Россия не смогла возобновить соглашение, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по объектам в Одессе, поскольку считает, что Украина хранит военное снаряжение в этих районах", – говорится в обзоре.

Как отметили в разведке, с начала войны ракетные удары РФ характеризуются плохой разведкой и неэффективным процессом выбора целей.