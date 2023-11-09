Последнее обновление: 09.11.2023 14:26

РФ пытается вернуть экспортированную военную технику из-за потерь в Украине

Россия пытается выкупить двигатели от боевых вертолетов, которые она ранее экспортировала в Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилию. Таким способом Москва хочет восполнить нехватку вооружений из-за больших потерь техники в войне с Украиной, пишет газета The Wall Street Journal.

"Россия потратила десятилетия на развитие торговли оружием. Теперь россияне тайно возвращаются к своим клиентам и пытаются выкупить обратно то, что продали", - рассказал один из источников издания.

Кроме того, в некоторых случаях РФ вообще отказывалась от экспорта: например, вооружения, предназначавшиеся для Индии и Армении, перенаправляли на линию фронта, пишет WSJ.

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