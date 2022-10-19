Послы ЕС утвердили санкции против Ирана за удары "Шахедами" по Украине

Послы стран-членов Европейского Союза в среду приняли санкции против Ирана за его привлечение к войне, которую против Украины ведет Россия.

Дальше решение будет утверждено по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг.

Как сообщает Интерфакс, под санкции попали: Shahed Aviation Industries - компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед".

"Секретная серия дронов была поставлена в Российскую Федерацию и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в документе.

В список также вошли начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, отвечающий за логистику в иранском министерстве обороны.