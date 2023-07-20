Последнее обновление: 20.07.2023 16:04

Мининформ Беларуси вынес предупреждение учредителю телепрограммы «БелМузТВ»

Мининформ Беларуси вынес письменное предупреждение учредителю телепрограммы «БелМузТВ» за несвоевременную подачу изменений в сведения о СМИ.

«Мининформом вынесено письменное предупреждение учредителю телепрограммы «БелМузТВ» за невыполнение требований, установленных законодательством о СМИ, определяющих обязательные действия учредителя средства массовой информации при изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр средств массовой информации», - говорится в сообщении ведомства.

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