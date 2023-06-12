Последнее обновление: 12.06.2023 18:01

Суд в Киеве начнет заново рассмотрение дела об убийстве Павла Шеремета

Шевченковский районный суд Киева начнет заново рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Новый процесс будет запущен в связи с тем, что ранее дело рассматривал суд присяжных, двое из которых выбыли из процесса. Новый состав суда начнет рассмотрение дела 23 июня, сообщает украинское издание «Грати».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. По делу об убийстве были задержаны спецназовец Андрей Антоненко, также известный как рок-музыкант Riffmaster, детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

В декабре 2019 года полиция заявила, что Антоненко и Кузьменко заложили взрывчатку под машину, Дугарь проводила разведку перед убийством. Все подсудимые заявили, что не имеют к убийству никакого отношения.

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