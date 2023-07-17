США готовы к любому развитию событий вокруг зерновой сделки

США готовы к любому сценарию развития событий вокруг зерновой сделки и плотно работают над этим с Украиной, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире американских телеканалов.

«Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин… Возможно, Россия выйдет из соглашения, возможно и его продление. Если они выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к странам Юга и Африки, Латинской Америки и Азии, к тому, чтобы обеспечить им необходимое продовольствие по доступным ценам. Я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами», - сказал Салливан.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля. Утром в воскресенье из одесского порта вышло последнее судно с украинским зерном. Его проход через Черное море Россия согласовала еще в конце июня, с тех пор разрешения на проход других судов Россия не давала.