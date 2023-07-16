Последнее обновление: 16.07.2023 12:55

Польша наблюдает за прибытием наемников «Вагнера» в Беларусь

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что на территорию Беларуси прибыли несколько сотен бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Первые бойцы уже прибыли, их сейчас может быть несколько сотен», — сказал Жарин, которого цитируют польские СМИ.

По его словам, прибывшие «вагнеровцы» разместились в полевых лагерях и приступили к обучению белорусских военнослужащих.

Жарин отметил, что польские службы наблюдают за ситуацией, чтобы узнать, сколько бойцов ЧВК в итоге окажется в Беларуси.

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