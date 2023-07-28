Польша готова «как положено» принять туристов-«вагнеровцев»

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что не воспринимает серьезно заявления Лукашенко о желании наемников «Вагнера» совершить прогулку в Варшаву.

По словам руководителя польского МВД, он относится к словам Лукашенко "спокойно", поскольку "здесь очень много элементов психологической войны".

"Враги нашей страны с востока хотели бы, чтобы наши граждане были встревожены и лишены чувства безопасности... Мы не воспринимаем это серьезно. И всех потенциальных туристов будем принимать адекватно и как положено", – сказал Каминский, которого цитирует RMF FM.

Каминский добавил, что в Польше "не будет зеленых человечков, которые безнаказанно будут осуществлять свою деятельность на нашей границе", а любая армия НАТО способна "в кратчайшие сроки" победить "вагнеровцев".

Он добавил, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой о том, как реагировать на присутствие наемников, и страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.

"Если будут серьезные инциденты, связанные с "вагнеровцами"... на границах стран НАТО и ЕС, как-то Польша, Литва и Латвия, мы, несомненно, будем принимать меры вместе. И я не исключаю, что если мы будем считать, что это правильная реакция в данный момент, то это приведет к полной изоляции Беларуси, и белорусский режим должен это осознавать", – пояснил министр.