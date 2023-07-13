Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси продлен на год

Совет по правам человека ООН 13 июля в рамках 53-й сессии рассмотрел и проголосовал голосование за резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси.

Постановление предусматривает продление мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси на один год и призывает власти взаимодействовать с ним и вернуться к диалогу, а также предоставить ему возможность посещать Беларусь и общаться с заинтересованными лица в правительстве и гражданском обществе.

В ходе голосования 20 стран-участниц высказались «за», 6 – «против», 21 - «воздержалась».

Против резолюции проголосовали Боливия, Китай, Куба, Эритрея, Казахстан и Вьетнам.