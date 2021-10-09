Последнее обновление: 09.10.2021 09:25

МИД Эстонии заявил об ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси

Эстония отмечает ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, заявила в пятницу глава МИД республики Эва-Мария Лийметс, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности по "формуле Арриа" в дистанционном формате.

"К сожалению, мы видим, что ситуация с правами человека в стране ухудшается, а репрессии против правозащитников, журналистов и НКО в Белоруссии усиливаются, - утверждала она. - Очень тревожно, что если в январе мы говорили о 170 политических заключенных, то сейчас их число превышает 700".

Лийметс добавила, что Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) была ликвидирована, "а свободный доступ людей к интернету ограничен", передает ТАСС.

Неформальная встреча СБ ООН по "формуле Арриа" прошла по инициативе Эстонии. Содокладчиками выступили представители Латвии и Литвы.

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