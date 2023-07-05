Последнее обновление: 05.07.2023 16:15

Лукашенко снова жалуется на угрозы суверенитету Беларуси

Лукашенко заявил, что страна помимо санкций и информационного давления сталкивается с угрозами суверенитету, и пригрозил зеркальным ответом.

«Кроме экономического диктата, политического и информационного давления мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне», - посетовал Лукашенко на очередном мероприятии с военными.

«Мы адекватно реагируем на все эти выпады. И продолжаем совершенствовать систему национальной и, в первую очередь, военной безопасности Беларуси. Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации», - заявил он.

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