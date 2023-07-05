США хотят видеть следующим генсеком НАТО Урсулу фон дер Ляйен

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы после окончания полномочий Йенса Столтенберга следующим генсеком НАТО назначили нынешнего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники, США отдавали предпочтение фон дер Ляйен после отклонения кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Отмечается, что президент США во время дискуссий относительно преемника Столтенберга пытался убедить фон дер Ляйен возглавить НАТО. Байден и фон дер Ляйен наладили "прочный контакт" за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям по Китаю, Украине и климату.

Президент Еврокомиссии ранее заявляла, что для нее большая честь быть включенной в список потенциальных преемников. Однако ее пресс-секретарь заявил, что она "не готова к этой работе, ни сейчас, ни в будущем".

В то же время, как отмечает издание, в частном разговоре фон дер Ляйен сказала Байдену, что не сможет занять любую должность в НАТО как минимум до следующего года. В Белом доме видят возможность переманить ее после европейских выборов в следующем году.

Напомним, 4 июля НАТО продлил еще на год полномочия Столтенберга в качестве генерального секретаря Альянса, поскольку союзникам не удалось договориться о лучшей кандидатуре преемника.