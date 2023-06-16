Последнее обновление: 16.06.2023 18:53

Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО еще на год

Категории: США НАТО

Йенса Столтенберга, как ожидается, попросят остаться на посту генерального секретаря НАТО еще на год, сообщают агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Столтенберг занимает этот пост с 2014 года, его второй срок в должности должен был окончиться в сентябре 2022-го года, но был продлен на год в свете войны России против Украины. Он заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Источник Reuters отмечает, что Столтенберг пользуется в НАТО широкой поддержкой и остается эффективным лидером.

"Администрация [президента США] приходит к мысли о том, что Столтенберг остается еще на год, - сказал агентству американский чиновник, попросивший об анонимности. – Не похоже, что сейчас в альянсе есть консенсус по поводу его замены".

Вероятность того, что Столтенберга попросят остаться на посту, возрастает по мере приближения саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, пишет Reuters: союзники опасаются разлада в альянсе по вопросу о войне в Украине, отмечает BBC.

Генсеку НАТО, кто бы ни занял этот пост, в ближайшей перспективе предстоит с одной стороны поддерживать единство стран-членов альянса в поддержке Украины, с другой – не допустить эскалации, которая привела бы к войне с Россией.

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