Последнее обновление: 15.06.2023 13:13

Депутаты во втором чтении приняли законопроект о народном ополчении

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении приняла проект закона о народном ополчении, сообщила пресс-служба парламента.

Проектом закона предусматриваются:

- определения терминов «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения»;
- общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения;
- ограничения при зачислении граждан в народное ополчение;
- порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач;
- полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения;
- наделение Совета Министров Республики Беларусь полномочиями по определению мероприятий по подготовке к формированию народного ополчения, проводимых в мирное время местными исполнительными и распорядительными органами, порядка формирования (расформирования) народного ополчения, комплектования и ведения учета добровольцев, зачисления их в народное ополчение и выхода из него, извещения нанимателей о зачислении работников в отряды народного ополчения;
- установление прав и обязанностей, гарантий правовой и социальной защиты добровольца, его ответственности.

Порядок хранения оружия у добровольцев дома определит Совет министров. Ко второму чтению проект закона был доработан. В частности, добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организаций и предприятий, от которых добровольцы будут уходить для выполнения задач народного ополчения.

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