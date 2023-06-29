Кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским

Бывший вице-президент США и кандидат на номинацию от Республиканской партии Майк Пенс в четверг, 29 июня, приехал с неанонсированным визитом в Украину, сообщает NBC News.

Отмечается, что во время поездки в Украину Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Приезд сюда как частного лица, возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения, только укрепляет мою решимость сделать свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке наших украинских друзей и союзников", – сказал он.

Пенс также посетил города Мощун, Буча и Ирпень в Киевской области, которые пострадали от российской оккупации в начале вторжения.

"Я здесь, потому что важно, чтобы американский народ понял прогресс, которого мы достигли, и то, как поддержка украинских военных соответствует нашим национальным интересам", – добавил Пенс.

В начале июня Пенс объявил, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии. Он также заявлял, что поддерживает помощь Украине от США, а также критиковал экс-президента Дональда Трампа, который называл Путина "гением".