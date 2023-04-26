В США представлен проект резолюции об условиях победы Украины

В США представлен двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины", сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Как передает УНН, в проекте резолюции отмечается, что Палата представителей США:

1) подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение и восстановила свои международно-признанные границы 1991 года;

2) считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;

3) заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать: выплату Россией репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну; восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.