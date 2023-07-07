США предлагают Украине "израильские" гарантии безопасности до вступления в НАТО

Президент США Джо Байден подтвердил, что в разговоре с украинским визави Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности вроде тех, которые получает Израиль, до вступления Украины в НАТО.

В интервью CNN Байден сообщил, что "подробно обсуждал" с Зеленским вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, в частности условия, которым для этого должен соответствовать Киев.

"И одна из вещей, которую я отметил, – это то, что Соединенные Штаты будут готовы обеспечить, пока идет этот процесс, – а это займет определенное время, – безопасность вроде той, которую мы обеспечиваем Израилю, предоставляя оружие и способность защищать себя", – пояснил он.

Американский лидер добавил, что такие гарантии безопасности Украина может получить, "если будет прекращение огня, если будет мирное соглашение".

По данным немецкого издания FAZ, соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

В Белом доме накануне заявляли, что Соединенные Штаты вместе с другими союзниками и партнерами продолжают вести дискуссии о гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО, но содержание этих обсуждений не будет разглашаться.