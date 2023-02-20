Байден прибыл с неожиданным визитом в Киев и анонсировал новый пакет помощи

Президент США Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Его заявление опубликовал Белый дом сразу после официального подтверждения визита.

"В то время как мир готовится к первой годовщине варварского вторжения России в Украину, я сегодня в Киеве - чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал Украину слабой, а Запад - разделенным. Он думал, что продержится дольше, чем мы. Но он ужасно просчитался", - заявил Байден.

Президент США сообщил, что во время визита обсудил дальнейшую поддержку Украины.

"Я анонсирую очередную поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы, чтобы помочь защитить украинцев от ударов с воздуха. Также позже на этой неделе мы объявим дополнительные санкции против представителей элиты и компаний, которые пытаются обходить санкции или поддерживают российскую военную машину", - сказал Джо Байден.