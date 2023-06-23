Обама верит, что в 2014 году "вооруженного вторжения в Крым не было"

Бывший президент США Барак Обама, чья вторая каденция пришлась на аннексию Россией Крыма и ее вторжение на Донбасс, объяснил отсутствие активной поддержки Киева со стороны Запада по сравнению с событиями 2022 года тем, что Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня".

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в Раде тогда были сторонники России. Политика в Украине была более сложной", – сказал Обама.

Экс-президент США также вступился за бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которую критикуют за сближение с Россией и недостаточно жесткую политику.

"И мне, и Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины", – сказал он.

"Учитывая то, на каком этапе тогда находилась Украина и какими были настроения в Европе, мы удержали рубежи. А дальше произошло то, что возникло ощущение украинской идентичности, отдельное от России, и решимость Украины изгнать российские войска, подготовка войска и гражданского общества для сопротивления российскому вторжению", – добавил Обама.

Он подытожил, что Запад бросил вызов Путину "теми инструментами, которые у нас были в то время, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина".