Беларусь еще не скоро получит внутрироссийскую цену на газ

Возможное снижение цены на поставляемый в Беларусь российский газ до уровня цен на внутреннем рынке РФ начнется не ранее 2027 года.

Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, комментируя на госТВ итоги ВГС Союзного государства.

"Для Беларуси сохраняется самая низкая цена на природный газ, которая в четыре раза на сегодняшний момент ниже, допустим, уровня европейских стран. Но на сегодняшний момент она, если переводить в российские рубли, выше уровня российского рынка. Поэтому в основных направлениях (интеграции РБ и РФ на 2024-2026 годы – ред.) зафиксировано, что после 2026 года мы будем продолжать снижение от той точки, о которой договорились [Путин и Лукашенко], к сближению цены газа именно в российских рублях для создания вот этих равных условий (для субъектов хозяйствования – ред.), о которых мы всегда говорим", - сказал Крутой.

Он также выразил надежду на то, что в течение года «заработает объединенный энергетический рынок".

«… фактически программа энергетического рынка и в оптовой части, и в части розничной торговли электроэнергией на сегодняшний день согласована, там просто небольшие штрихи еще остались», - утверждает Крутой.