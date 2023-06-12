SIPRI: Ядерные державы наращивают свои арсеналы

Количество оперативных ядерных вооружений в мире начало расти по мере реализации долгосрочных планов модернизации и расширения вооруженных сил стран, говорится в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, все ядерные державы ускорили темпы наращивания ядерного вооружения. В своем ежегодном отчете исследователи предупреждают об увеличении количества оперативного ядерного оружия.

"Мы дрейфуем в один из самых опасных периодов в истории человечества", – заявил директор SIPRI Дэн Смит. Он призвал возобновить ядерную дипломатию и усилить международный контроль над ядерным оружием.

Согласно отчету, девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль – продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов.

По оценкам SIPRI, с начала 2022 года до начала 2023 года глобальный запас ядерных боеголовок продолжал уменьшаться почти на 200 единиц, примерно до 12 512 единиц. С другой стороны, количество действующих ядерных боезарядов увеличится на 86 единиц и составит 9576 единиц. В своем исследовании SIPRI различает запасы, готовые к использованию, и общие запасы. Последние также включают устаревшее ядерное оружие и то, что предназначено для вывода из эксплуатации.

Около 2 000 боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности, главным образом в России и США. Они хранятся либо в ракетах, либо на базах военно-воздушных сил, где также дислоцируются ядерные бомбардировщики.

По данным исследователей проблем мира, Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Их арсеналы оставались стабильными в 2022 году, хотя прозрачность значительно снизилась после начала войны против Украины. Британское правительство также больше не объявляло публично количество ядерного оружия в 2022 году.

Директор SIPRI Смит отметил, что увеличение запасов нельзя объяснить войной в Украине, поскольку разработка новых боеголовок занимает больше времени. Кроме того, страны с наибольшим увеличением запасов не являются непосредственно затронутыми войной.

Большая часть текущего увеличения связана с увеличением Китаем своих запасов ядерных боеголовок с 350 до 410. Исследователи ожидают, что арсенал Китая продолжит расти, и к концу десятилетия страна будет иметь по меньшей мере столько же МБР, сколько США или Россия. В 2022 году Индия и Пакистан также представили и продолжили разработку новых типов систем доставки ядерных боезарядов. Индийское оружие теперь рассчитано на большую дальность, в том числе на такую, которая может достигать целей на территории Китая, подозревают исследователи.

SIPRI с беспокойством обращает внимание на общее усиление риторики государств относительно важности ядерного оружия. Северная Корея также продолжает рассматривать свою военную ядерную программу как центральный элемент своей стратегии безопасности. По оценкам исследователей, страна уже собрала около 30 боеголовок и имеет достаточно материала для создания до 70 боеголовок.