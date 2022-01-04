Страны "ядерной пятерки" заявили о недопустимости ядерной войны

Великобритания, Китай, Россия, США и Франция видят свой первоочередной задачей "снижение стратегических рисков", а также считают, что "дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено".

"В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - отмечается в совместном заявлении пяти стран, обладателей ядерного оружия, опубликованном в понедельник, 3 января, в частности, пресс-службой президента США, а также на официальном сайте Кремля, передает DW.

В документе отмечается, что Великобритания, Китай, Россия, США и Франция видят свой первоочередной задачей "снижение стратегических рисков", а также считают, что "дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено".

Страны, подписавшие совместное заявление, подтверждают, что их "ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство". Они также напоминают о важности противодействия любым ядерным угрозам и указывают на необходимость сохранения и соблюдения "двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями".

В документе зафиксировано стремление его участников работать "со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности".

При этом, по мнению авторов заявление, "ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны". В документе отмечается, что страны "ядерной пятерки" осознают, какие далеко идущие последствия может иметь применение ядерного оружия. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, заявление было подготовлено по инициативе России.